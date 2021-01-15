Український співак Віктор Павлік разом зі своєю дружиною Катериною Реп’яховою чекає на народження первістка.

На своїй сторінці в Instagram дружина артиста поділилася з підписниками деталями своєї вагітності. Катерина розповіла, що зараз перебуває на 19-му тижні, тобто майже на 5-му місяці. Вона дізналась, що завагітніла лише на четвертому тижні.

Перші пологи дівчини заплановані на 13 червня 2021 року. Саме цього дня вона святкуватиме свій 27-й день народження.

– Я так люблю свій день народження та початок літа, що Бог послав мені малюка саме на цей період. ПДП у мене 13 червня. І саме тоді – мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років, – поділилась дружина Павліка.

Катерина зізналася, що на 16-му тижні парі повідомили стать малюка, але цю інформацію вони ще не розголошують. Також дівчина показала, як немовля росте в утробі. В Instagram-stories вона додала фото з УЗД.

Світлини пара розмістила на дошці у квартирі, на якій вони колекціонують спогади про найбільш пам’ятні моменти життя.

Віктор Павлік одружився

29 травня український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп’яховою, яка довгий час була його концертним директором. Але оголосили про своє одруження вони тільки 10 червня, оскільки хотіли провести цей день удвох у спокійній атмосфері.

Закохані зізналися, що до заручин мали стосунки майже чотири роки, але приховували їх.