Блогер Євген Баженов, відомий як BadComedian, зробив пропозицію Каті Клеп.

Про це сама Клеп повідомила на YouTube каналі.

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Дівчина показала обручку на пальці і повідомила пыдписникам, що це незвичний для неї атрибут і вона поки не знає, коли саме його носити.

– Чи повинна вона бути на руці постійно або варто іноді знімати, наприклад, під час виконання домашніх справ, – запитала Клеп.

Він також зазначила, що це не розіграш, а правда.

Лана Дель Рей таємно заручилася

Про те, що співачка Лана Дель Рей таємно заручилася, стало відомо в середині грудня.

Нареченим став 31-річний музикант Клейтон Джонсон: за даними інсайдерів, до стосунків пара довгий час спілкувалася у додатку для знайомств.

Обручку на безіменному пальці Лани шанувальники помітили під час її виступу на The Tonight Show з Джиммі Феллоном.