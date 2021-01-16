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Факти / Шоу-бізнес
Людмила Богданова |

Реп-виконавиця Аlyona Аlyona стала лауреатом музичної премії ЄС

Українська співачка Аlyona Аlyona (справжнє ім’я Альона Савраненко, – Ред.) стала лауреатом європейської премії у сфері популярної сучасної музики.

Реп-виконавиця на фестивалі Eurosonic Noorderslag виграла грошову винагороду у розмірі €10 тис.. Також їй нададуть підтримку для розвитку у кар’єрі.

Крім того, українка зібрала найбільше голосів глядачів і додатково отримала €5 тис. та можливість співпрацювати з французькою студією Deezer.

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Щорічну премію Греммі перенесли

Церемонію однієї з найпопулярніших музичних премій Греммі 2021 перенесли. Вона мала відбутися 31 січня, однак організатори перенесли подію через пандемію коронавірусу.

У ЗМІ подейкують, що її проведуть у березні. Цьогоріч найбільше номінацій Греммі у співачки Бейонсе – її номінували у дев’яти категоріях.

Фото: Аlyona Аlyona

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