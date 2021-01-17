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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Ольга Тетеріна |

37 – політ нормальний: Полякова вразила фігурою в купальнику

Українська співачка Оля Полякова разом з дочками Машею та Алісою проводять свою зимову відпустку на Мальдівах.

На своїй сторінці в Instagram зірка активно ділиться з підписниками яскравими фотографіями з відпочинку та демонструє свою фігуру в різних купальниках та ракурсах.

Співачка опублікувала світлину, на якій вона одягнена у бікіні та позує на тлі екзотичного краєвиду.

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У пості зірка подякувала всім за привітання, адже 17 січня Полякова святкує свій 37 день народження.

– Друзі! Політ нормальний! Дякую за теплий день, за сім’ю, за дітей здорових, живих батьків, кар’єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити світом! Робимо, що робиться, а будь, що буде! Спасибі всім! З днем народження мене!, — написала Полякова.

 

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова неодноразово демонструвала свою фігуру, аби порадувати підписників в Instagram. Детальніше про те, як Полякова відпочиває на Мальдівах читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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