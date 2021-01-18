Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова напередодні свого 45-річчя похизувалась стрункою і підтягнутою фігурою. На своїй сторінці Instagram вона постала перед підписниками в одному лише купальнику. Позуючи перед іконою Феодори Олександрійської, Волочкова викликала двояку реакцію своїх шанувальників.

Підписники почали обговорювати, чи виглядає етичним настільки відверте фото балерини на тлі святого образу.

У балерини вдома є чимало святих образів: вона неодноразово підкреслювала свою набожність. Однак робити напівоголені знімки поруч із іконами – неприпустимо для вірянина.

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Окрім успішної кар’єри балерини, Волочкова неодноразово опинялася у центрі скандалів і викладала провокативні фото в Instagram.

У свої 44 роки знаменитість може похвалитися підтягнутою фігурою і запаморочливими шпагатами. Балерина дотримується суворої дієти. Кожен день Анастасія встає до балетного станка та вдосконалює свою знамениту розтяжку. Крім того, вона відвідує тренажерний зал, де спеціально для неї розроблено комплекс силових вправ. Результатами праці зірка похизувалася перед шанувальниками.

Лічені дні залишилися до 45-річчя Анастасії Волочкової. Балерина посилено готується до ювілею, який вона святкуватиме 20 січня. В переддень ювілею артистка ретельно приводить себе до порядку, активно відвідує салони краси. Балерина організовує закрите святкування для близьких людей.

– Ну, до вистави та дня народження ніби приходжу в форму. Секрет простий – багато фізичних навантажень, занять, репетицій і практично відсутність їжі. Вранці я їм півчашки пісного гострого овочевого супу зі шпинатом без солі. А ввечері – два зварених вкруту яйця. Іноді додаю салатне листя в раціон. Плюс російська лазня, купіль та масаж, – повідомила Анастасія.

Глибоке декольте і авоська на голові – несподіваний образ Волочкової

Балерина вразила своїх підписників несподіваним фото – авоською на голові. У своєму Instagram Анастасія опублікувала свій новий головний убір. Читачі почали активно обговорювати “модний вибір” артистки і жартувати з цього.

Фото: volochkova_art