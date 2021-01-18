Українська співачка Ірина Білик та переможниця вокального талант-шоу Х-Фактор 10 Еліна Іващенко 16 січня виступили на святковому прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

З нагоди старого Нового року Лукашенко влаштував захід в стилі Вечорів на хуторі біля Диканьки в Мінську.

Серед запрошених гостей були зірки російської естради Стас Михайлов, Валерій Сюткін, співачка Зара та екс-учасник білоруського гурту Песняры Валерій Скорожонок.

– На новорічному прийомі у Лукашенка також виступили українські співачки: Еліна Іващенко та народна артистка України Ірина Білик, – йдеться в повідомленні Фонду культурної солідарності Білорусі у Facebook.

Користувачі соціальних мереж досить негативно висловилися щодо виступу Ірини Білик в Мінську. У коментарях більшість пише, що це ганьба і співачка не гідна звання Народної артистки України.

Також на візит Білик у Білорусь відреагував блогер Сергій Стерненко. Він перерахував державні нарогоди артистки та поставив під сумнів їх доцільність.

– Народна та заслужена артистка України Ірина Білик, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом княгині Ольги і яка гастролювала в окупованому Криму, яку Офіс президента вітав на своїй сторінці із днем народження, виступала у Білорусі для диктатора та нелюда Олександра Лукашенка. Гадаю, тепер Зеленський може дати їй і Героя України, – написав Сергій Стерненко.