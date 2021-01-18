Українська співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, після тривалої паузи повернулася до України.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Лорак опублікувала серію фотографій, на яких гуляє по Києву. Артистка позує біля Пасажу на тлі брендових магазинів.

– Ох і мороз сьогодні. Але прогулянка улюбленим Києвом відбулася, – підписала свою публікацію зірка.

Шанувальники відзначили, що раді бачити Лорак в Україні та дуже чекають її концертів на батьківщині.

За словами співачки, в Київ вона прилетіла у справах.

– Найскладніший сюжет для відео – особиста історія. Це не просто. Складно проживати та неможливо зіграти, – поділилася співачка.

Шанувальники припустили, що зірка прилетіла знімати новий кліп.

Не обійшлося і без негативних коментарів у бік Лорак.

– Що ти забула в Києві? Повертайся до Росії. Зрадила Україну, а тепер кажеш, що в улюбленому місті, – обурюються підписники.

Нагадаємо, що після Революції гідності, початку війни на Донбасі і окупації Криму Росією, Лорак продовжувала виступати в країні-агресорі. Співачка отримала хвилю хейту в свою сторону та зірвані виступи. Після цих подій зірка прийняла рішення про переїзд до Росії.

Лорак анонсувала тур Росією та Європою

У грудні 2020 року Ані Лорак анонсувала тур Росією, Чехією та Німеччиною у 2021 році.

Про це вона повідомила в Instagram. У коментарях до посту співачки підписники запитали, коли вона приїде в Україну. Проте зірка нічого не відповіла.

Фото: Ани Лорак