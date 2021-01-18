Російський відеоблогер та телеведуча Анастасія Івлєєва поділилася архівними фотографіями.

Зірка Орла і решки опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина розповіла, що прихворіла, тому з’явився час почистити фотоплівку.

– На першій фотографії я святкую своє 21-річчя. Талія вийшла з чату. Решта, де у мене чорне волосся, повні ноги та пухкі щоки – це 2015 рік, коли я тільки переїхала до Москви, – жартівливо підписала публікацію Івлєєва.

Також зірка розповіла, як разом з подругою переїхала з Санкт-Петербургу в столицю Росії, де дівчата влаштувалися працювати хостес.

– В одну з ночей у нас повинен був виступати Єгор Крід. Керуюча попросила одягнутися в стилі R&B, речей особливо не було, тому картата сорочка на пояс та косуха – те, що потрібно, – поділилася спогадами блогер.

Шанувальники зірки підкреслили, що природній колір волосся та простота їй до лиця.

Моргенштерн влаштував вечірку для заможних

Російський репер і YouTube-блогер Моргенштерн влаштував концерт для заможних у Дубаї.

На вечірці також була присутня українська співачка MARUV. Виконавиця станцювала тверк.

Фото: Настя Ивлеева