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Каріна Зуєва |

Талія покинула чат: Настя Івлєєва показала архівні фотографії

Російський відеоблогер та телеведуча Анастасія Івлєєва поділилася архівними фотографіями.

Зірка Орла і решки опублікувала серію знімків на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина розповіла, що прихворіла, тому з’явився час почистити фотоплівку.

– На першій фотографії я святкую своє 21-річчя. Талія вийшла з чату. Решта, де у мене чорне волосся, повні ноги та пухкі щоки – це 2015 рік, коли я тільки переїхала до Москви, – жартівливо підписала публікацію Івлєєва.

Також зірка розповіла, як разом з подругою переїхала з Санкт-Петербургу в столицю Росії, де дівчата влаштувалися працювати хостес.

– В одну з ночей у нас повинен був виступати Єгор Крід. Керуюча попросила одягнутися в стилі R&B, речей особливо не було, тому картата сорочка на пояс та косуха – те, що потрібно, – поділилася спогадами блогер.

Шанувальники зірки підкреслили, що природній колір волосся та простота їй до лиця.

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Фото: Настя Ивлеева

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