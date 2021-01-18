Американський співак Джастін Тімберлейк та модель Джессіка Біл вдруге стали батьками.

Попри те, що чутки про народження другої дитини з’явилися ще у липні минулого року, подружжя тримало своє особисте життя в таємниці від інших.

Але під час онлайн-виступу на шоу Еллен Дедженерес Джастін Тімберлейк нарешті поділився радісною новиною із шанувальниками та розсекретив ім’я малюка.

– Його звати Фінеас. Він неймовірний та дуже милий. Ніхто не спить, але ми в захваті й дуже щасливі, – поділився Тімберлейк.

Пара одружена вже вісім років та виховує 5-річного сина Сайласа. Коли телеведуча запитала Тімберлейка, як це – бути батьками двох дітей і чи є відмінності між вихованням синів, Джастін пожартував, що вони з Джессікою більше не бачать одне одного.

– Це дуже весело. Я думаю, тут варто дотримуватися приказки: “Переходь від захисту до відвертої розмови дуже швидко”. Це чудово. Сайлас дуже схвильований, – розповів музикант.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Інших подробиць появи малюка на світ Тімберлейк не розголосив.

Джессіка Біл не оголошувала про свою вагітність. Через пандемію коронавірусу пара не з’являлася на публіці і, схоже, більшу частину часу проводила вдома.

Емма Стоун вагітна первістком

Відома голлівудська актриса Емма Стоун чекає дитину від свого чоловіка, режисера Saturday Night Live Дейва Маккері.

Про це стало відомо завдяки світлинам, на яких 32-річна лауреат премії Оскар прогулюється разом зі своєю подругою вулицями Лос-Анджелеса.

Фото: Depositphotos