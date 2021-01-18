Телеведуча Марія Єфросиніна разом зі своєю сім’єю новорічні свята провела у Карпатах. Вона одна з небагатьох українських зірок, яка на час пандемії відмовилася від зимової відпустки за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася жартівливими відео, на яких пародіює відпочинок інших зірок.

У сторіз ведуча опублікувала ролик, на якому поглузувала з Олі Полякової. Співачка зараз перебуває у відпустці на Мальдівах. В Instagram вона похизувалася своєю стрункою фігурою в купальнику та показала, як засмагає біля моря.

Єфросиніна спробувала повторити це відео в українських реаліях. На пуховик ведуча надягла бюстгальтер від купальника, а на голову – теплу хустку. Маша позувала на засніженій вулиці та показала, як катається на санках.

Також нещодавно телеведуча пожартувала з Насті Каменських, яка разом з чоловіком Потапом відпочивала на Мальдівах. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася романтичним сюрпризом від Потапа – сніданком у басейні.

Маша Єфросиніна вирішила повторити шикарний ранок Каменських, але у своїй інтерпретації. Вона зняла відео у засніженому басейні без води. Замість круасанів та екзотичних фруктів у ведучої було печиво, бублики, сушені апельсини та чай у термосі.

Якщо Настя насолоджувалась сніданком у рожевому купальнику, то Єфросиніна одяглась по-зимовому. На ній був довгий бежевий пуховик, рукавиці, шапка та хустка, а завершували наряд стильні валянки. У цьому образі знаменитість лягла на сніг та вдавала, що плаває у басейні.

– Заздрість – не моє, – жартівливо написала Маша Єфросиніна.

Інтерв’ю з Машею Єфросиніною

Окрім журналістики, відома телеведуча Маша Єфросиніна давно займається благодійністю, а також проводить лекції для жінок і про жінок. У 2018 році вона стала почесним послом ООН в Україні в сфері народонаселення.

Життєвий шлях Маші Єфросиніної для багатьох жінок може бути орієнтиром. В інтерв’ю з Машею Єфросиніною ви дізнаєтеся, якими є реалії українського суспільства та чому кожна жінка має полюбити себе.

Фото: mashaefrosinina