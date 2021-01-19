Співачка і відеоблогер Надя Дорофеєва стала першою українською зіркою, яка набрала мільйон прослуховувань на стрім–платформі Spotify менш ніж за два місяці.

Цією інформацією артистка поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

Дебютний сингл Gorit співачка випустила під сценічним ім’ям DOROFEEVA.

– Робочий рік розпочинається доброю новиною – у пісні Gorit понад мільйон прослуховувань на Spotify менше ніж за два місяці. Як виявилося, це найкращий результат, – поділилася радісною новиною артистка.

Нагадаємо, що Дорофеєва була солісткою гурту Время и Стекло протягом останніх десяти років.

Восени 2020 року співачка представила сольний проект DOROFEEVA, який став digital-відкриттям року.

– Gorit – це перша грань DOROFEEVA, яку ми відкриваємо. Той момент, коли падаєш в любов з головою і ще не знаєш – це до ранку, може довше або назавжди? Знаю, що попереду багато цікавого і з кожним етапом буду дивувати вас все більше, – поділилася зірка.

Дорофеєва очолила музичний чарт

Відзначимо, що рекордна кількість прослуховувань на Spotify – це не єдине досягнення сольного проекту співачки.

Раніше Надя Дорофєєва очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart. Вона зайняла перше місце з піснею Gorit.

Фото: DOROFEEVA