PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

1 млн за два місяці – Дорофеєва набрала рекордну кількість прослуховувань на Spotify

Співачка і відеоблогер Надя Дорофеєва стала першою українською зіркою, яка набрала мільйон прослуховувань на стрімплатформі Spotify менш ніж за два місяці.

Цією інформацією артистка поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

Дебютний сингл Gorit співачка випустила під сценічним ім’ям DOROFEEVA.

– Робочий рік розпочинається доброю новиною – у пісні Gorit понад мільйон прослуховувань на Spotify менше ніж за два місяці. Як виявилося, це найкращий результат, – поділилася радісною новиною артистка.

Нагадаємо, що Дорофеєва була солісткою гурту Время и Стекло протягом останніх десяти років.

Читайте
Силовики і дівчата в панчохах: Дантес випустив кліп на пісню Если бы

Восени 2020 року співачка представила сольний проект DOROFEEVA, який став digital-відкриттям року.

– Gorit – це перша грань DOROFEEVA, яку ми відкриваємо. Той момент, коли падаєш в любов з головою і ще не знаєш – це до ранку, може довше або назавжди? Знаю, що попереду багато цікавого і з кожним етапом буду дивувати вас все більше, – поділилася зірка.

Дорофеєва очолила музичний чарт

Відзначимо, що рекордна кількість прослуховувань на Spotify – це не єдине досягнення сольного проекту співачки.

Раніше Надя Дорофєєва очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart. Вона зайняла перше місце з піснею Gorit.

Фото: DOROFEEVA

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору