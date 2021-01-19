Українська співачка Аlyona Аlyona зробила татуювання на честь пісні Гори.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram реп-виконавиця поділилася відео, на якому показано процес створення татуювання. У кадрі зірка співає свою пісню та спостерігає за рухами тату-майстра.

Альона вирішила набити на руці гори Карпати, за якими сідає сонце. Зображення вийшло дуже миле та гарне. Вибір співачки свідчить про її любов до карпатських гір та України.

Кліп на пісню Гори Alyona Alyona презентувала ще у 2019 році. Це спільна робота співачки разом з гуртом Kalush. Реп-виконавці заспівали про українську природу. На фоні карпатських краєвидів вони зачитали реп про красу нашої країни, а особливо гір.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музичної премії ЄС

На фестивалі Eurosonic Noorderslag реп-виконавиця Аlyona Аlyona виграла грошову винагороду у розмірі €10 тис та заручилася підтримкою для розвитку у кар’єрі.

Також співачка зібрала найбільше голосів глядачів і додатково отримала €5 тис. та можливість співпрацювати з французькою студією Deezer.

Фото: alyona.alyona.official