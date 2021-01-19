Щороку 19 січня українці відзначають Хрещення Господнє. В цей день освячують воду не тільки в церквах, але і в озерах, річках, ставках.
Через сильні морози чимало зірок відмовилися пірнути в ополонку. Однак знайшлися справжні сміливці, які не побоялися крижаної води у день Водохреща.
Детальніше про те, як пірнали в ополонку співаки Tayana і Віктор Павлик, телеведуча СолоХа та учасник шоу Холостяк Іраклі Макацарія – далі у матеріалі.
– З Водохрещем вас, дорогі друзі. Гарного дня. Щастя і здоров’я, – привітала шанувальників Tayana.
Віктор Павлик віддав перевагу купанню в ополонці голяка, чим поділився зі своїми підписниками в Instagram.
Іраклі Макацарія занурився в холодне джерело.
– Вітаю всіх зі світлим святом Хрещення Господнього! Нехай свята вода вимиє всі наші гріхи і віднесе течією всі негаразди та проблеми, – приєднався до привітань герой шоу Холостяк.
Занурилася в крижану воду і безстрашна СолоХа.
– Ми з моєю сім’єю шануємо це велике свято і разом з ним – традицію занурюватися у воду. Вже протягом 12 років у цей день я пірнаю в ополонку, можливо, тому цілий рік мені не страшні ніякі віруси та хвороби, – розповіла телеведуча.
Привітали шанувальників і інші зірки українського шоу-бізнесу.
– Дай Бог вам сили, здоров’я, чистих помислів та радісних днів, – звернувся до шанувальників Павло Зібров.
– З Водохрещем, дорогі друзі! Бажаю всім зануритися в глибину своїх почуттів та знайти там найпотрібніші і потаємні відповіді, – підписав публікацію Сергій Бабкін.
Долучилися до привітань колег Лілія Ребрик, Ірина Федишин та Юрій Горбунов.
Водохреще: історія та традиції свята
Водохреще – одне з найголовніших християнських свят. У цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан.
Приблизно в II столітті з’явився звичай святкувати Хрещення Господнє. Українці вірили, що опівночі перед святом вода в річках хвилюється.