Щороку 19 січня українці відзначають Хрещення Господнє. В цей день освячують воду не тільки в церквах, але і в озерах, річках, ставках.

Через сильні морози чимало зірок відмовилися пірнути в ополонку. Однак знайшлися справжні сміливці, які не побоялися крижаної води у день Водохреща.

Детальніше про те, як пірнали в ополонку співаки Tayana і Віктор Павлик, телеведуча СолоХа та учасник шоу Холостяк Іраклі Макацарія – далі у матеріалі.

– З Водохрещем вас, дорогі друзі. Гарного дня. Щастя і здоров’я, – привітала шанувальників Tayana.

Віктор Павлик віддав перевагу купанню в ополонці голяка, чим поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Іраклі Макацарія занурився в холодне джерело.

– Вітаю всіх зі світлим святом Хрещення Господнього! Нехай свята вода вимиє всі наші гріхи і віднесе течією всі негаразди та проблеми, – приєднався до привітань герой шоу Холостяк.

Занурилася в крижану воду і безстрашна СолоХа.

– Ми з моєю сім’єю шануємо це велике свято і разом з ним – традицію занурюватися у воду. Вже протягом 12 років у цей день я пірнаю в ополонку, можливо, тому цілий рік мені не страшні ніякі віруси та хвороби, – розповіла телеведуча.

Привітали шанувальників і інші зірки українського шоу-бізнесу.

– Дай Бог вам сили, здоров’я, чистих помислів та радісних днів, – звернувся до шанувальників Павло Зібров.

– З Водохрещем, дорогі друзі! Бажаю всім зануритися в глибину своїх почуттів та знайти там найпотрібніші і потаємні відповіді, – підписав публікацію Сергій Бабкін.

Долучилися до привітань колег Лілія Ребрик, Ірина Федишин та Юрій Горбунов.

Водохреще : історія та традиції свята

Водохреще – одне з найголовніших християнських свят. У цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан.

Приблизно в II столітті з’явився звичай святкувати Хрещення Господнє. Українці вірили, що опівночі перед святом вода в річках хвилюється.