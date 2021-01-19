Американська співачка Майлі Сайрус розповіла про свої сексуальні вподобання, пояснивши, що для неї більш розумно зустрічатися з жінками, а не з чоловіками. 28-річна співачка вважає, що жіноче тіло привабливіше чоловічого, тому їй приємніше мати стосунки з дівчатами.

– Дівчата гарячіші. Ми це знаємо, – сказала вона.

Зірка у 2015 році заявила, що вона бісексуал, а також не має гендерної приналежності. Згодом оголосила себе пансексуалкою (потяг до людей незалежно від їхнього гендера та статі. – Ред.).

Проте Майлі має особливе ставлення до фалічних скульптур. Вона зізналася, що використовує секс-іграшки як предмети інтер’єру у своєму будинку.

– Усі, на мою думку, погодяться з тим, що ще з давніх часів із таких форм створено чимало прекрасних скульптур. Мені подобаються члени як твори мистецтва. В іншому мене це мало цікавить. І в скульптурі мені подобається форма. Я вважаю, що вона справді має красивий вигляд на столі, – заявила співачка.

Співачка зазначила, що вона відчуває значну близькість та емоційний зв’язок з дівчатами, але, водночас, у стосунках вона домінує.

– Це те, що зробило жіночі стосунки усвідомленішими для мене. Наприклад, якщо я маю намір бути з дівчиною, то абсолютно не хочу бути з босом, успішнішим, ніж я. Це теж круто, але я відчувала, що серед жінок роль боса підходила мені краще. Навіть у моїх стосунках з чоловіками в зазвичай я домінувала, – сказала співачка.

Перший досвід у стосунках з дівчиною Майлі отримала у 2015 році, коли у неї був роман з моделлю Стелою Максвелл. Також у Сайрус були стосунки Кейтлін Катер.

Хоча варто зазначити, що у співачки були тривалі взаємини з актором Ліамом Гемсвортом. Пара була разом майже 11 років, два з яких у шлюбі (Ліам та Майлі розлучилися у 2020 році. – Ред.).

Після остаточного розставання з Ліамом Гемсвортом, Сайрус зустрічалася з австралійським співаком Коді Сімпсоном. Нині зірка каже, що самотня.

Майлі Сайрус розповіла про нове сексуальне захоплення

Співачка поділилася своїм новим сексуальним досвідом під час пандемії коронавірусу. Майлі Сайрус вважає, що займатися сексом через FaceTime – найбезпечніший варіант в умовах карантину. Вона також розкритикувала людей, які не дотримуються обмежувальних протиепідемічних заходів.

Джерело: Mirror

Фото: mileycyrus