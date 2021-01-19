Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здобула популярність на тревел-шоу Орел і Решка. Стати ведучою програми їй вдалося завдяки нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Леся Нікітюк розповіла в одному зі своїх інтерв’ю.

До початку своєї телевізійної кар’єри зірка разом зі своєю подругою Олею неодноразово брала участь у гумористичному шоу Розміши коміка, де Зеленський був суддею та за сумісництвом генеральним продюсером телеканалу Інтер.

Володимир Зеленський запам’ятав дівчину та наполіг, аби її запросили на кастинг шоу Орел і Решка.

– Зеленський безпосередньо ухвалював рішення: затверджував усе тоді на каналі. Йому показали тих людей, яких вони думали взяти на проект. Він сказав: “Якраз учора зняли Розсміши коміка. Там така дівчинка-блондинка. Спробуйте її” – розповідає Леся Нікітюк.

За словами зірки, відразу після кастингу її затвердили на роль ведучої.

– Мене запросили на кастинг, який проходив на Воздвиженці. Дали мікрофон у руки і сказали: “Ось ти зараз десь у Європі. Розкажи, опиши, де ти. Поспілкуйся з людьми”. І все, мене затвердили, – згадує Нікітюк.

Також телеведуча розповіла, що пізніше подарувала Зеленському картину з бісеру на знак вдячності за те, що він відіграв важливу роль у її житті.

Впродовж року Леся Нікітюк вишивала картину, на якій були зображені області України та цифра 95 поблизу Кривого Рогу. За словами зірки, картину Зеленський повісив у своєму кабінеті.

Леся Нікітюк бере паузу на ТБ

Про те, що Леся Нікітюк бере паузу на телебаченні та зупиняє зйомки у своїх проектах, стало відомо із одного з нещодавніх інтерв’ю.

За словами телеведучої, всі свої знання вона вже використала. Наразі щільний графік не дає їй можливості вчитися новому та розвиватися.

Джерело: Гордон

Фото: lesia_nikituk