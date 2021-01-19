Емілі Ратаковскі роздяглася на останніх місяцях вагітності

Популярна американська модель Емілі Ратаковскі показала, який має вигляд на останніх місяцях вагітності.

29-річна Ратаковскі, яка чекає на первістка, не соромиться демонструвати свою фігуру під час вагітності та зазначає, що насолоджується цим періодом у житті.

Знаменитість запостила в Instagram відео, де позує в нюдовому бікіні на пляжі та продемонструвала чималий животик.

Ангел у моєму животі, – підписала відео Емілі Ратаковскі.

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У жовтні Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність і показала кругленький живіт. 29-річна модель та її чоловік Себаст’ян Бір-Макклард очікують народження первістка.

Кругленький вагітний живіт Емілі Ратаковскі показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.