Українська співачка і солістка гурту НеАнгели Слава Камінська опублікувала фото в образі нареченої.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася світлиною, на якій вона позує у розкішній білій сукні.

Фотосесія у весільному вбранні відбувалася на вулицях Києва. Слава обрала сукню з довгим рукавом, блискучим шлейфом та відвертим декольте. Волосся співачка зібрала в низький пучок та прикрасила зачіску обручем з перлинами. Образ зірка довершила яскравим макіяжем.

– А заміж несила терпіти! На вулиці -15, я хвора, але красива, – жартівливо підписала фото Слава Камінська.

Нове фото співачки викликало шквал захоплення у підписників. У коментарях шанувальники Слави порівняли її зі Сніговою Королевою та закидали компліментами.















Я хвора, але красива: Слава Камінська в образі нареченої позувала у -15 / 4 фотографии

Також зірка поділилась відео з бекстейджу зйомки та показала, як проходила фотосесія.

Слава з НеАнгелів про стосунки з Едгаром Камінським

Слава Камінська та Едгар Камінський підтримують теплі стосунки навіть після розлучення.

Пара прожила в шлюбі п’ять років та виховує двох дітей: сина Леонарда та дочку Лауру. Співачка заявила, що спілкуватися з колишнім чоловіком – це цілком нормально, якщо у вас є спільні діти.

Фото: babaslavka