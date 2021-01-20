Красунчик з Бріджертон Реге-Жан Пейдж розповів про свої щоденні тренування о 5 ранку, щоб підтримувати фізичну форму для своїх секс-сцен.

Тепер у Реге-Жана з’явилася величезна армія шанувальників завдяки сексуальній ролі графа в серіалі Бріджертон від Netflix. Глядачі всерйоз обговорюють в мережі його кандидатуру для бондіани.

Актор зараз на четвертому місці серед претендентів на роль наступного Джеймса Бонда.

31-річний Реге-Жан розповів про пережиті муки в тренажерному залі, щоб дістати бажану роль. Він повинен був володіти серйозним бонусом серед безлічі кандидатур, щоб зіграти симпатичного герцога Гастінгса в драмі, яку вже подивилися 63 млн глядачів.

– Я перебував в дикій фізичної активності, був на повному режимі Роккі. Я вставав о 5 ранку кожен день, ходив в спортзал, зустрічався зі своїм тренером. Він був нещадний зі мною протягом півтори години. Мені довелося гартувати свою силу волі. На щастя, мій персонаж виправдав цю працю. Таким чином я вживався в роль тому, що завжди починаю будувати персонажа з його фізичного портрета, – заявив актор.

Секс-сцени серіалу викликали неймовірний ажіотаж серед глядачів – Netflix бореться, щоб вирізки інтимних сцен драми не публікували на порносайтах.

У перший день спільної роботи з Фібі Дайневор, яка грає роль Дафні Бріджертон, Реге-Жану довелося імітувати статевий акт. Знімання цієї сцени відбувалися в бібліотеці Лондонського клубу реформ – приватного клубу, який тільки почав приймати жінок.

Надалі вони демонструють безліч пікантних сцен в різних місцях, в більшості випадків з оголеним Реге-Жаном. Однак, актор зберігав свою скромність – його інтимні частини тіла були заклеєні безліччю липкої стрічки.

– Чим менше одягу на вас, тим менш комфортно. Але коли вимикається камера – липку стрічку віддирати найболючіше, – жартома підкреслив Пейдж.

Актор розповів, що майже так само болісно було говорити родичам, що їм доведеться побачити його оголеним на екрані. Його батько – британський священик, а мати – зімбабвійська медсестра. Реге-Жан має велику родину в обох країнах. І йому вдалося попередити всіх родичів…

– Чесно кажучи, сім’я актора з часом повинна звикнути до “такої творчості”. У театрі ви побачите різні речі, – заявив Реге-Жан.

Пейдж воліє відбуватися жартами про чутки про закадровий роман з головною героїнею. Також актор не коментує своє особисте життя. Але в одному з інтерв’ю він сказав, що бажає перейти межі – позбутися ярликів – геїв, натуралів, темношкірих і білих.

Реге-Жан, третій з чотирьох братів і сестер, знається на руйнуванні стереотипів. У дитинстві він виїхав з Лондона, щоб жити в Зімбабве. І як дитині змішаної раси в країні, де міжрасові шлюби все ще засуджувалися, йому жилося нелегко.

– З трьох років я дізнався, що я ходяча політична фігура. Просто гуляючи по вулиці я говорив, що мої батьки зробили доволі революційний вчинок, який дратує декого з вас, – розповів Пейдж.

Netflix видалив з каталогу всі фільми з Джонні Деппом

Глядачі США не можуть дивитись фільми з участю Джонні Деппа, оскільки були видалені з каталогу Netflix. За межами країни фільми з актором доступні. Проте керівництво Netflix досі не надало жодних коментарів.

Шанувальники припускають, що це пов’язано з конфліктом Джонні Деппа та його колишньої дружини – Ембер Херт.

Джерело: The Sun

Фото: regejean