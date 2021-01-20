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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Бредлі Купер, на менше не згодна: Злата Огнєвіч показала ідеального чоловіка

Українська співачка Злата Огнєвіч у свої 35 років досі не одружена.

У сторіз підписники попросили Злату поділитися світлиною зі своїм хлопцем. У відповідь на це зірка опублікувала колаж, на якому поєднала своє фото зі знімком американського актора Бредлі Купера. Огнєвіч написала, що в її ідеальному світі він саме такий.

Потім вона оприлюднила пост, в якому розповіла, що її часто запитують про особисте життя. Співачка наголосила, що те, як вона живе – це її вибір. Златі подобається свобода, легкість і можливість побути на самоті, коли цього потребує душа.

– У сучасному світі ми кудись поспішаємо і забуваємо, що в кожної людини є свій шлях, своє призначення. Це стосується і кохання, сім’ї, стосунків. Коли зустрічаються дві планети – виникає Всесвіт. Я згодна лише на Всесвіт, бо знаю, що таке темрява, – поділилася співачка.

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Злата Огнєвіч страждає від панічних атак

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як справляється з нападами панічних атак.

Зірка поділилася, що в її випадку такі атаки трапляються через стрес та надмірне навантаження. Вона порадила звернутися до психотерапевта або спробувати допомогти собі самому.

Фото: zlata.ognevich

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