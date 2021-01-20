Українська співачка Оля Полякова публічно підтримала Закон про мову, згідно з яким з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео, на якому аргументувала свою позицію щодо нововведення. Попри те, що сама співачка у повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову та користуватися нею.

– А ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії – французькою? Чи, може, американці дуже хочуть розмовляти якоюсь іншою мовою, крім англійської? Люди, у нас повинна бути наша українська мова, – каже Оля Полякова.

Артистка не підтримує негативні коментарі користувачів щодо даного закону, адже впевнена, що тільки таким чином українці зможуть усвідомити свою національну ідентичність.

– Може, зараз це когось і дратує, але в майбутньому наші діти будуть говорити українською, і це прекрасно. Адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба вивчати свою мову, треба нею говорити. Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою? – висловилась Полякова.

Скандали з Олею Поляковою

Співачка Оля Полякова виступила на музичному фестивалі в ОАЕ разом з російськими виконавцями. Попри те, що артистка розповідала, що через війну російський ринок для неї закінчився, Полякова виступала на одній сцені разом з Філіпом Кіркоровим, Стасом Михайловим, Леонідом Агутіними та іншими.

Також співачка потрапила у скандал через порушення карантинних норм під час концерту на честь Дня вчителя у Харкові. Через недотримання карантину поліція відкрила кримінальне провадження.