Американська співачка Леді Гага виконала національний гімн США на інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Відомо, що протягом всієї виборчої кампанії співачка підтримувала Джо Байдена та раділа, коли її фаворита обрали президентом.

Після виступу артистки Джо Байден та Камала Гарріс особисто подякували їй за виступ та провели з трибуни шумними аплодисментами.

Раніше Леді Гага опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з Капітолію.

– Молюся, щоб завтра був день світу для всіх американців. День любові, а не день ненависті, прийняття, а не страху. День мрій про радісне майбутнє нашої країни. Мрія, яка гарантує безпеку наших душ. З любов’ю з Капітолії, – підписала публікацію співачка.

Чого чекати від нового президента США

20 січня демократ Джо Байден вступає на посаду президента Сполучених Штатів.

Після жорсткої і категоричній політики Дональда Трампа на міжнародній арені є надія, що Байден зможе відновити хороші відносини з більшістю держав.

Україна також сподівається на, як мінімум, продовження допомоги в спробах деокупацію Криму і Донбасу.