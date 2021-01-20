Український ведучий Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою очікує на народження первістка.

На своїй сторінці в Instagram переможниця шоу Холостяк 9 опублікувала зворушливе фото з відпочинку на Мальдівах, на якому Микита цілує її вагітний животик.

Даша зазначила, що вона перебуває на четвертому місяці вагітності, тобто весь цей час вони приховували радісну новину від широкої аудиторії.

На світлині пара позує на березі океану. Добринін стоїть на одному коліні, а Даша дивиться вдалечінь.

– Чотири з половиною місяці тому помножили наше кохання, – написала Даша Квіткова.

Микита Добринін оприлюднив таке саме фото на своїй сторінці та назвав їхнього первістка величезною радістю та маленьким дивом.

Микита Добринін і Даша Квіткова зіграли весілля

12 серпня 2020 року Микита Добринін та Даша Квіткова відсвяткували весілля. Пара розписалася ще у травні минулого року, але через пандемію коронавірусу перенесла святкування.

Весілля відбулося у Києві на березі Дніпра. Для урочистої церемонії Дарина обрала сукню з відвертим вирізом, а Микита – синій костюм.

Фото: kvittkova