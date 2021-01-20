Український співак та композитор Павло Зібров розповів про числені романи в молодості, популярність, вірність своїй дружині та гонорари.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV артист відповів на 33 питання Олександри Кучеренко про своє життя та творчу кар’єру.

Артист сказав, що його легендарні вуса народилися разом з ним і тільки обраним людям дозволено їх торкатись.

Улюбленець жінок розповів про те, що в свої 60 років вважає себе секс-символом і почувається на 20 років молодше. Співак зазначив, що на початку кар’єри в нього було безліч романів та інтрижок.

– Пальців на руці не вистачить, щоб перерахувати кількість моїх романів в молодості, – заявив артист.

Проте після одруження сердце артиста належить тільки коханій дружині – Марині Зібровій. Артист зізнався, що не жаліє будь-яких грошей на подарунки для дружини.

Також Павло розповів про відмову співати для Партії регіонів. За виступ йому пропонували гонорар з багатьма нулями. Відповідаючи на запитання про найбільшу суму гонорару за виступ, Павло назвав цифру $20 тис.

Зібров у майбутньому мріє заспівати дуетом з Томом Джонсом і Тамарою Гвардцителі.

Як українські зірки реагують на хейтерів Українські зірки прокоментували своє ставлення до хейтерів. Павло Зібров зазначив, що всі шанувальники люблять його творчість, тому про погане ніхто йому не пише. Але співак застерігає підписників на майбутнє: якщо він побачить негативні коментарі, то Іво Бобул прийде на допомогу та покарає всіх кривдників.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: pavlo_zibrov