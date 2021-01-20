Олександр Еллерт показав себе та Мішину в дитинстві

Переможець шоу Холостячка та сценарист студії Квартал-95 Олександр Еллерт показав, якими вони з Ксенією Мішиною були в дитинстві.

Архівними знімками гуморист поділився з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Еллерт опублікував колаж у вигляді фотоплівки, на якому об’єднав дві нинішні фотографії з дитячими.

На фото Олександр позує на тлі природи, а маленька Мішина сидить на стільчику в блакитній сукні з телефоном у руках.

– Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії, – підписав колаж Еллерт.

Нагадаємо, що після закінчення шоу Холостячка Олександр Еллерт і Ксенія Мішина не тільки зберегли стосунки, а й стали жити разом.

Пара насолоджується один одним та активно проводить спільний час, чим із задоволенням діляться зі своїми шанувальниками.

Еллерт про проект Холостячка

Переможець шоу Холостячка Олександр Еллерт розповів про життя з Ксенією Мішиною, свої стосунки з дочкою та зміни після проекту.

Саша зізнався, що йому завжди було складно говорити про свої почуття на публіку, але проект допоміг позбутися цієї проблеми.

Фото: Еллерт Олександр