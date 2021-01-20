PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Олександр Еллерт показав дитячі фотографії Ксенії Мішиної

Переможець шоу Холостячка та сценарист студії Квартал-95 Олександр Еллерт показав, якими вони з Ксенією Мішиною були в дитинстві.

Архівними знімками гуморист поділився з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Еллерт опублікував колаж у вигляді фотоплівки, на якому об’єднав дві нинішні фотографії з дитячими.

На фото Олександр позує на тлі природи, а маленька Мішина сидить на стільчику в блакитній сукні з телефоном у руках.

Олександр Еллерт показав себе та Мішину в дитинстві

– Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії, – підписав колаж Еллерт.

Нагадаємо, що після закінчення шоу Холостячка Олександр Еллерт і Ксенія Мішина не тільки зберегли стосунки, а й стали жити разом.

Читайте
Вибір я робила серцем: Мішина про фінал Холостячки

Пара насолоджується один одним та активно проводить спільний час, чим із задоволенням діляться зі своїми шанувальниками.

Еллерт про проект Холостячка

Переможець шоу Холостячка Олександр Еллерт розповів про життя з Ксенією Мішиною, свої стосунки з дочкою та зміни після проекту.

Саша зізнався, що йому завжди було складно говорити про свої почуття на публіку, але проект допоміг позбутися цієї проблеми.

Фото: Еллерт Олександр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка