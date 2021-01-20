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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Каріна Зуєва |

Помер український дизайнер Сергій Єрмаков – йому було лише 48 років

Відомий український дизайнер Сергій Єрмаков помер на 48 році життя.

Про смерть модельєра розповіла телеведуча Світлана Вольнова.

– Помер наш прекрасний, дивовижний та найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков. Сонячного ранку 20 січня. Вибачте, більше писати не можу, занадто боляче, – підписала свою публікацію Світлана.

За словами Вольнової, ввечері 19 січня в Єрмакова впав тиск, що призвело до трагедії.

Сергій Єрмаков помер

Телеведуча повідомила, що прощання з дизайнером пройде в п’ятницю 22 січня в місті Вишневому Київської області

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Про смерть кутюр’є повідомила і співачка Анжеліка Рудницька.

– Пішов з життя Сергій Єрмаков. Український дизайнер, який майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити. Кожне його плаття завжди було подією. Сергій щедро ділився талантом. Витончений, чутливий, але при цьому незламний. Україна втратила ще один талант, який так і не змогла належно оцінити, – написала дівчина на своїй сторінці в Facebook.

Сергій Єрмаков помер

Сергій Єрмаков – відомий український fashion-дизайнер, який з дитинства страждав на цукровий діабет та був майже незрячим. Талант кутюр’є цінували закордонні модельєри, такі як Жан-Поль Готьє та В’ячеслав Зайцев.

Його вбрання одягали багато зірок, такі як Світлана Лобода, Надія Мейхер, Камалія, Даша Астаф’єва, Маша Єфросиніна та інші.

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Причиною смерті артиста стала важка хвороба.

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