Британський артист Роббі Вільямс здав позитивний тест на коронавірус під час відпустки з родиною. Тепер він перебуває на карантині на віллі на Карибах.

На Сен-Бартс він прибув з дружиною Айдою та їхніми чотирма дітьми 28 грудня.

Артист повинен перебувати на віллі 14 днів. Хоча це не найгірше місце у світі для карантину, вхід на пляж для співака закритий. За тиждень перебування на віллі Роббі Вільямс повинен викласти £10,6 тис.

Ларрі Кінга госпіталізували з Covid-19