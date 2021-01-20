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Євгенія Шапоренко |

Роббі Вільямс захворів на Covid-19 та ізолювався на віллі у Карибському морі

Британський артист Роббі Вільямс здав позитивний тест на коронавірус під час відпустки з родиною. Тепер він перебуває на карантині на віллі на Карибах.

На Сен-Бартс він прибув з дружиною Айдою та їхніми чотирма дітьми 28 грудня.

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Артист повинен перебувати на віллі 14 днів. Хоча це не найгірше місце у світі для карантину, вхід на пляж для співака закритий. За тиждень перебування на віллі Роббі Вільямс повинен викласти £10,6 тис.

Ларрі Кінга госпіталізували з Covid-19

Американський телеведучий Ларрі Кінг захворів на коронавірус, його госпіталізували.

87-річний Кінг лікувався в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Джерело: The Sun

Фото: Depositphotos

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