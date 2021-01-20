В останній день президенства Дональда Трампа його молодша дочка Тіффані оголосила про заручини з нігерійським мільярдером Майклом Буглосом.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому позує разом з коханим у Білому домі.

Для заручин 27-річна Тіффані обрала чорну вишукану сукню, яка підкреслює її фігуру. Образ вона довершила туфлями на підборах. На її руці помітно тонкий браслет, а на безіменному пальці – каблучку. Бойфренд дівчини Майкл одягнув класичний чорний костюм.

– Для мене було честю відзначати багато життєвих етапів, історичних подій і пам’ятних моментів з моєю родиною тут, в Білому домі, і особливо – мої заручини з чудовим нареченим Майклом. Почуваюся дуже щасливою і схвильованою, щоб почати нову главу! – написала Тіффані Трамп.

Коханий дівчини, Майкл Буглос, оприлюднив таке саме фото на своїй сторінці та зворушливо назвав Тіффані коханням свого життя.

Тіффані Трамп – четверта дитина президента та єдина дочка від його другого шлюбу з американською актрисою Марлою Мейплз.

Дівчина познайомилася з 23-річним чоловіком під час подорожі до Греції в 2018 році. Буглос – помічник директора компанії SCOA Nigeria, директор компанії Fadoul Group і менеджер із розвитку бізнесу в Royalton Investment.

Дочка Трампа показала бойфренда

Попри те, що пара зустрічається вже понад три роки, спершу Тіффані Трамп та Майкл Буглос приховували свій роман.

Чутки про стосунки з нігерійським мільярдером дівчина підтвердила знімком в Instagram, на якому закохані позують на тлі новорічної ялинки в Білому домі.

Фото: tiffanytrump