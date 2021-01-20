Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес заспівала на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Зірка повстала перед публікою в незвичному для себе образі. Ніжна Джей Ло виконала спокійну пісню, присвячену Америці. Востаннє ця пісня звучала під час інавгурації Барака Обами.

– Єдина нація під Богом, неподільна, зі свободою і справедливістю для всіх, – сказала Джей Ло під час виступу слова присяги вірності іспанською.

Під бурхливі оплески співачка покинула трибуни.

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Раніше Лопес опублікувала знімок зроблений біля Капітолію на своїй сторінці в Instagram. На фото видно, що зірка в гарному настрої.

Леді Гага заспівала гімн США

На інавгурації новообраного президента США Джо Байдена американська співачка Леді Гага виконала національний гімн Америки.

Відомо, що протягом всієї виборчої кампанії співачка підтримувала Джо Байдена та раділа, коли її фаворита обрали президентом.