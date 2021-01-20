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Олександра Ватаманюк |

Зберігання зброї – не порок: Трамп помилував Ліла Вейна

Президент США Дональд Трамп помилував репера Ліла Вейна. Про це повідомила прес-служба Білого Дому.

– Президент Трамп повністю помилував Дуейна Майкла Картера-молодшого, також відомого як Ліл Вейн, – йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Кейлі Макенані.

Глава компанії з виробництва алкогольних напоїв Sovereign Brands Бретт Бериш підтримує помилування Картера. Бретт описує його як людину, яка заслуговує на довіру – добру, щиру та щедру.

Американський спортсмен Дейон Сандерс, також висловився про підтримку цього помилування, називає Вейна годувальником для своєї сім’ї, другом для багатьох, людиною віри, щедрим благодійником.

– Картер – щедрий благодійник. Він робив пожертви дослідницьким лікарням і безлічі продовольчих банків, – заявив Сандерс.

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Ліл Вейн – мультиплатиновий артист і засновник звукозаписувальної компанії, отримав п’ять премій Греммі. Артист визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї 11 грудня 2020 року після арешту в грудні 2019 року. Йому загрожувало до 10 років в’язниці. Репер визнав провину за кілька тижнів після того, як зустрівся з Трампом у Маямі, штат Флорида, для обговорення Платинового плану президента – розширення можливостей і турбота про афроамериканських виборців.

У твіті після зустрічі 29 жовтня він розмістив фотографію разом із президентом, де обидва чоловіки підняли пальці вгору й усміхаються.

За словами прес-секретаря Кейлі Макенані, зустріч відбулася після того, як команда Картера зв’язалася з Білим домом. Трамп назвав рух Black Lives Matter “символом ненависті” та виступив проти загальнонаціональних протестів проти расизму. Зі свого боку Ліл Вейн ще у 2016 році говорив, що він не підтримує Black Lives Matter.

– Це все жодним чином не пов’язано зі мною, – сказав Вейн.

Справи проти Ліла Вейна

Ліла Вейна звинуватили в незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів. Прокуратура повідомила, що Вейн перевозив у сумці позолочений пістолет 45-го калібру. Його заарештовали в грудні 2019 року, коли співак прибув приватним рейсом з Каліфорнії в аеропорт Опа Лока, що неподалік Маямі. Офіцери провели допит з репером, який визнав, що у нього в сумці лежить пістолет.

Раніше, в жовтні 2009 року, він визнав себе винним у скоєнні тяжкого злочину, пов’язаного зі зброєю, в рамках угоди з прокуратурою Нью-Йорка. Це обвинувачення пов’язане з арештом Вейна в 2007 році біля нью-йоркського театру Бікон, де в його туристичному автобусі знайшли пістолет 40-го калібру. Тоді репера засудили до року тюремного ув’язнення, з якого він відсидів вісім місяців до звільнення.

Джерело: CNN

Фото: liltunechi

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