Президент США Дональд Трамп помилував репера Ліла Вейна. Про це повідомила прес-служба Білого Дому.

Глава компанії з виробництва алкогольних напоїв Sovereign Brands Бретт Бериш підтримує помилування Картера. Бретт описує його як людину, яка заслуговує на довіру – добру, щиру та щедру.

Американський спортсмен Дейон Сандерс, також висловився про підтримку цього помилування, називає Вейна годувальником для своєї сім’ї, другом для багатьох, людиною віри, щедрим благодійником.

Ліл Вейн – мультиплатиновий артист і засновник звукозаписувальної компанії, отримав п’ять премій Греммі. Артист визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї 11 грудня 2020 року після арешту в грудні 2019 року. Йому загрожувало до 10 років в’язниці. Репер визнав провину за кілька тижнів після того, як зустрівся з Трампом у Маямі, штат Флорида, для обговорення Платинового плану президента – розширення можливостей і турбота про афроамериканських виборців.

У твіті після зустрічі 29 жовтня він розмістив фотографію разом із президентом, де обидва чоловіки підняли пальці вгору й усміхаються.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020