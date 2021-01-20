Президент США Дональд Трамп помилував репера Ліла Вейна. Про це повідомила прес-служба Білого Дому.

– Президент Трамп повністю помилував Дуейна Майкла Картера-молодшого, також відомого як Ліл Вейн, – йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Кейлі Макенані.

Глава компанії з виробництва алкогольних напоїв Sovereign Brands Бретт Бериш підтримує помилування Картера. Бретт описує його як людину, яка заслуговує на довіру – добру, щиру та щедру.

Американський спортсмен Дейон Сандерс, також висловився про підтримку цього помилування, називає Вейна годувальником для своєї сім’ї, другом для багатьох, людиною віри, щедрим благодійником.

– Картер – щедрий благодійник. Він робив пожертви дослідницьким лікарням і безлічі продовольчих банків, – заявив Сандерс.

Ліл Вейн – мультиплатиновий артист і засновник звукозаписувальної компанії, отримав п’ять премій Греммі. Артист визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї 11 грудня 2020 року після арешту в грудні 2019 року. Йому загрожувало до 10 років в’язниці. Репер визнав провину за кілька тижнів після того, як зустрівся з Трампом у Маямі, штат Флорида, для обговорення Платинового плану президента – розширення можливостей і турбота про афроамериканських виборців.

У твіті після зустрічі 29 жовтня він розмістив фотографію разом із президентом, де обидва чоловіки підняли пальці вгору й усміхаються.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020

За словами прес-секретаря Кейлі Макенані, зустріч відбулася після того, як команда Картера зв’язалася з Білим домом. Трамп назвав рух Black Lives Matter “символом ненависті” та виступив проти загальнонаціональних протестів проти расизму. Зі свого боку Ліл Вейн ще у 2016 році говорив, що він не підтримує Black Lives Matter.

– Це все жодним чином не пов’язано зі мною, – сказав Вейн.

Справи проти Ліла Вейна

Ліла Вейна звинуватили в незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів. Прокуратура повідомила, що Вейн перевозив у сумці позолочений пістолет 45-го калібру. Його заарештовали в грудні 2019 року, коли співак прибув приватним рейсом з Каліфорнії в аеропорт Опа Лока, що неподалік Маямі. Офіцери провели допит з репером, який визнав, що у нього в сумці лежить пістолет.

Раніше, в жовтні 2009 року, він визнав себе винним у скоєнні тяжкого злочину, пов’язаного зі зброєю, в рамках угоди з прокуратурою Нью-Йорка. Це обвинувачення пов’язане з арештом Вейна в 2007 році біля нью-йоркського театру Бікон, де в його туристичному автобусі знайшли пістолет 40-го калібру. Тоді репера засудили до року тюремного ув’язнення, з якого він відсидів вісім місяців до звільнення.

Джерело: CNN

Фото: liltunechi