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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Каріна Зуєва |

Борода-мавпячий хвіст: новий тренд чоловічої моди 2021

У світі чоловічої моди набирає популярності новий тренд – борода мавпячий хвіст.

Таке оформлення справді нагадує хвіст примата – довга смуга, яка починається зі скронь і, закручуючись, закінчується на вусах.

Найсміливіші із задоволенням тестують на собі цю тенденцію та діляться фотографіями в соціальних мережах.

Під хештегом #MonkeyTailBeard і #MonkeyTail можна знайти багато смішних фото з незвичайно оформленою бородою.

Користувачі соцмереж двояко поставилися до такої новинки, хтось посміявся, а хтось розкритикував оригінальну рослинність.

Відомо, що борода мавпячий хвіст не є новим трендом. У 2011 році його вже намагалися впровадити в моду, але тоді цього ніхто не підтримав.

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У 2021 році про писк моди нагадав бейсболіст Майкл Фірс та зробив це не спеціально. За його словами, він просто хотів підняти настрій іншим гравцям команди.

Борода мавпячий хвіст: тренд чоловічої моди

Обкладинку американського Vogue прикрасив чоловік

Уперше за 127 років обкладинку американського Vogue прикрасив чоловік, але в сукні.

Позував для обкладинки 26-річний британський співак Гаррі Стайлз. Він знявся в жіночій сукні від Gucci, поверх якої надягнув чорний блейзер.

Фото: Michael Fiers

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