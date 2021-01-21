Борода мавпячий хвіст: тренд чоловічої моди

У світі чоловічої моди набирає популярності новий тренд – борода мавпячий хвіст.

Таке оформлення справді нагадує хвіст примата – довга смуга, яка починається зі скронь і, закручуючись, закінчується на вусах.

Найсміливіші із задоволенням тестують на собі цю тенденцію та діляться фотографіями в соціальних мережах.

Під хештегом #MonkeyTailBeard і #MonkeyTail можна знайти багато смішних фото з незвичайно оформленою бородою.

Користувачі соцмереж двояко поставилися до такої новинки, хтось посміявся, а хтось розкритикував оригінальну рослинність.

Відомо, що борода мавпячий хвіст не є новим трендом. У 2011 році його вже намагалися впровадити в моду, але тоді цього ніхто не підтримав.

У 2021 році про писк моди нагадав бейсболіст Майкл Фірс та зробив це не спеціально. За його словами, він просто хотів підняти настрій іншим гравцям команди.

Обкладинку американського Vogue прикрасив чоловік

Уперше за 127 років обкладинку американського Vogue прикрасив чоловік, але в сукні.

Позував для обкладинки 26-річний британський співак Гаррі Стайлз. Він знявся в жіночій сукні від Gucci, поверх якої надягнув чорний блейзер.

Фото: Michael Fiers