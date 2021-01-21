Американський боксер Флойд Мейвезер заручився зі своєю дівчиною-стриптизеркою Анною Монро.

Анна в своєму Instagram показала шанувальникам обручку з величезним діамантом. Пара заручилась на вихідних, перш ніж повідомити сім’ї. Цю новину вони розповіли родичам і друзям у FaceTime.

Флойд зустрічався з Анною протягом декількох місяців, перш ніж вони оголосили про свої стосунки напередодні нового року.

Мейвезер спочатку був роздратований тим, що новини про їх заручини швидко розповсюдились по всьому світу. 43-річний боксер хотів зберегти це в таємниці. Пара навіть встигла посваритися з цього приводу, але незабаром вони помирилися.

У сім’ї та друзів Монро були побоювання з приводу її стосунків з Флойдом. Але Анна заявила, що вона вже доросла й сама буде ухвалювати подібні рішення. Також вона додала, що хоче народити дитину від Флойда цього року.

У жовтні 2018 року Анна ділилася фотографіями, на яких вони з Флойдом разом відпочивають в Афінах (Греція). Також пара раніше публікувала фотографії тих же місць в один і той же час. Фото були зроблені в Парижі, Абу-Дабі, курорті Блакитна лагуна в Ісландії, Санторіні та Амстердамі.

Знайомство Флойда Мейвезера та Анни Монро

Пара познайомилася в Girl Collection – стриптиз клуб, який належить Мейвезеру. Монро подала заявку на роботу в клубі, але їй відмовили.

Після чого Анна пройшла повз Флойда в коридорі на вихід. Наступного дня її попросили повернутися. Непереможний боксер організував дівчині романтисну вечерю – перш ніж він сказав, що Монро тепер його головна фаворитка.

Джерело: Daily Mail

Фото: Анна Монро