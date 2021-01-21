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Валентина Чорна |

MamaRika разом з чоловіком переїжджає в інше місто

Українська співачка MamaRika разом зі своїм чоловіком, стенд-ап коміком Сергієм Середою, вирішила змінити обстановку та переїхати жити в Одесу.

MamaRika

Подружжя стверджує, що вони втомилися від галасної столиці, їм хочеться більше спокою та натхнення.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому позує на фоні моря. Співачка зазначила, що на цій світлині вона дуже щаслива, адже перебуває в Одесі.

– Взагалі, радість завжди переповнює мене, коли ми приїжджаємо в гості до цього прекрасного міста. Спершу робиш глибокий вдих йодованого повітря, яке значно відрізняється від того, чим ми дихаємо тут в Києві.

Потім ти бачиш посмішки людей, у яких, здається, все і завжди добре. Ну і коли ногами торкаєшся морської води, тут ти остаточно здаєшся і вмикаєш режим – кайф, – поділилась співачка.

MamaRika стверджує, що вона взагалі не сумнівається у своєму виборі, адже має достатньо причин для переїзду.

– Я люблю тебе, Одеса-мама! І нехай це звучить надто поетично, але життя надкоротке, щоб витрачати його на те, що тебе не тішить. А тут ми будемо жити на повні груди! – розповідає зірка.

Співачка пообіцяла детальніше ділитися з підписниками подробицями їхнього переїзду у наступних сторіз та постах.

Ані Лорак прилетіла до Києва

Українська співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, повернулася до України.

Лорак поділилася серією фотографій, на яких гуляє Києвом. Артистка позує біля Пасажу на тлі брендових магазинів.

Фото: mamarika_official

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