Даша Квіткова розповіла як дізналася про вагітність

Блогер Даша Квіткова разом зі своїм чоловіком Микитою Добриніним очікує народження первістка.
Переможниця шоу Холостяк 9 розповіла на своїй сторінці в Instagram, як вони з чоловіком дізналися про вагітність.
– Ми поставилися до цього питання серйозно. Я стала відвідувати всіх лікарів і закривати питання, які мене турбували. Під час вагітності багато хвороб, на які ми закриваємо очі, загострюються, – поділилася Квіткова.
Зіркова пара сильно хотіла дитину та ставилася до цього питання фанатично. Хоча вони й купляли по десять тестів одразу, закохані так і не дочекалися позитивного результату.
– Я видихнула та вирішила відпустити цю ситуацію. У цей період ми поїхали з друзями до Львова, щоб трохи відволіктися. Вже тоді я була вагітна, але не знала про це, – розповіла Даша.
Пізніше дівчині наснився сон, де вона зробила два тести, які показали позитивний результат. Вранці вона не звернула уваги на сновидіння, але розповіла про нього чоловікові.
Після закохані відправилися з друзями в Чернівці, де дівчину постійно нудило.
– Коли ми повернулися до Києва, мені було так само погано і я вирішила зробити тест. Увечері роблю перший – позитивний, вранці роблю другий – позитивний. Стою в ванній і плачу від щастя, – зізналася Квіткова.
Блогер не повірила своїм очам і відправилася в клініку здавати кров. Аналізи показали позитивний результат.
– Планувала розповісти Микиті в особливий момент, але не витримала. Поки він дивився якийсь серіал, я вручила йому два тести. Скажу чесно, плакали обидва. І досі не можемо повірити, що в мені росте маленька людина, – розповіла Даша.
Відомо, що дівчина перебуває на четвертому місяці вагітності. У своєму мікроблозі Квіткова поділилася з підписниками моментами вагітності до того, як це стало загальною інформацією.
Добринін та Квіткова зіграли весілля
12 серпня відбулось весілля Микити Добриніна і Даші Квіткової – переможниці шоу Холостяк 9.
Пара розписалася ще в травні, проте, через карантинні обмеження, запровадженні через пандемію коронавірусу, саме святкування довелося перенести.
Торжество відбулося на березі Дніпра в одній з найкрасивіших локацій Києва Perfect Place.
Фото: Daria Kvitkova