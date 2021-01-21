Даша Квіткова розповіла як дізналася про вагітність

Блогер Даша Квіткова разом зі своїм чоловіком Микитою Добриніним очікує народження первістка.

Переможниця шоу Холостяк 9 розповіла на своїй сторінці в Instagram, як вони з чоловіком дізналися про вагітність.

– Ми поставилися до цього питання серйозно. Я стала відвідувати всіх лікарів і закривати питання, які мене турбували. Під час вагітності багато хвороб, на які ми закриваємо очі, загострюються, – поділилася Квіткова.

Зіркова пара сильно хотіла дитину та ставилася до цього питання фанатично. Хоча вони й купляли по десять тестів одразу, закохані так і не дочекалися позитивного результату.

– Я видихнула та вирішила відпустити цю ситуацію. У цей період ми поїхали з друзями до Львова, щоб трохи відволіктися. Вже тоді я була вагітна, але не знала про це, – розповіла Даша.

Пізніше дівчині наснився сон, де вона зробила два тести, які показали позитивний результат. Вранці вона не звернула уваги на сновидіння, але розповіла про нього чоловікові.

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Після закохані відправилися з друзями в Чернівці, де дівчину постійно нудило.

– Коли ми повернулися до Києва, мені було так само погано і я вирішила зробити тест. Увечері роблю перший – позитивний, вранці роблю другий – позитивний. Стою в ванній і плачу від щастя, – зізналася Квіткова.

Блогер не повірила своїм очам і відправилася в клініку здавати кров. Аналізи показали позитивний результат.

– Планувала розповісти Микиті в особливий момент, але не витримала. Поки він дивився якийсь серіал, я вручила йому два тести. Скажу чесно, плакали обидва. І досі не можемо повірити, що в мені росте маленька людина, – розповіла Даша.

Відомо, що дівчина перебуває на четвертому місяці вагітності. У своєму мікроблозі Квіткова поділилася з підписниками моментами вагітності до того, як це стало загальною інформацією.









































Плакали обоє: Квіткова розповіла про бажану вагітність / 11 фотографий