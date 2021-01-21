Відоме російське акторське подружжя, Єлизавета Боярська та Максим Матвєєв, разом з синами вирушили відпочивати до океану. Де саме вони проводять відпустку, актори не розповідають. Але шанувальники припускають, що пара вибрала курорт на Мальдівських островах.

У своєму Instagram Єлизавета опублікувала фотографію в бікіні та зізналася, що їх відпочинок добігає кінця.

– Так, у неділю Карамазови, у неділю Карамазови, Карамазови в неділю. Ви серйозно? – підписала фото артистка, натякаючи на те, що вже до вихідних вона повернеться додому і на неї чекає спектакль.

Шанувальники в коментарях пишуть, як прекрасно виглядає актриса в бікіні. Також підписники підкреслюють, що без макіяжу та зачіски Єлизавета виглядає розслабленою та особливо природною.

Подружжя публікує фотографії з відпустки й також ділиться смішними історіями своїх дітей. Пара виховує двох синів – Андрія та Гришу.

Перед відпусткою 38-річний Матвєєв радикально змінив свій стиль. Максим дуже коротко постригся і пофарбував волосся в рожевий колір. Актор поділився своїм результатом в Instagram.

– Пора на відпочинок … Очевидно – пора, – іронічно підписав актор свою фотографію.

Марія Єфросиніна пародіює відпустки українських зірок

Телеведуча Маша Єфросиніна в своєму Instagram зняла відео-ролики, в яких посміялася над відпочинком Олі Полякової та Насті Каменських. Марія пародіювала відео зірок з морських курортів в українських засніжених реаліях.

Єфросиніна одна з небагатьох українських зірок, яка під час пандемії відмовилася від відпустки за кордоном.

Фото: Максим Матвєєв, Єлизавета Боярська