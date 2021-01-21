19-річна внучка Софії Ротару поділилася рідкісними знімками з коханим.
Обранцем Софії Євдокименко став 31-річний мільйонер Денис Жаданов – бізнесмен і віце-президент IT-компанії Readdle.
Про особисте життя дівчина практично нічого не розповідає. Опублікована серія фото c хлопцем стала несподіванкою для багатьох підписників.
– Все, що тобі потрібно – це …, – підписала кадри Софія.
Про стосунки Євдокименко і Жаданова стало відомо восени минулого року, тоді в громадськості заговорили про можливе весілля пари.
Варто відзначити, що Софія Ротару вважає внучку занадто юною для заміжжя.
Ротару поділилася фотографіями з сімейного свята
Українська співачка Софія Ротару поділилася серією знімків зі святкування дня народження свого сина Руслана Євдокименка.
На фото можна побачити велику родину 73-річної артистки.
У коментарях шанувальники були приголомшені чудовим зовнішнім виглядом співачки.
Фото: SOFIA EVE