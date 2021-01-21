19-річна внучка Софії Ротару поділилася рідкісними знімками з коханим.

Обранцем Софії Євдокименко став 31-річний мільйонер Денис Жаданов – бізнесмен і віце-президент IT-компанії Readdle.

Про особисте життя дівчина практично нічого не розповідає. Опублікована серія фото c хлопцем стала несподіванкою для багатьох підписників.

– Все, що тобі потрібно – це …, – підписала кадри Софія.

Про стосунки Євдокименко і Жаданова стало відомо восени минулого року, тоді в громадськості заговорили про можливе весілля пари.

Варто відзначити, що Софія Ротару вважає внучку занадто юною для заміжжя.

Ротару поділилася фотографіями з сімейного свята

Українська співачка Софія Ротару поділилася серією знімків зі святкування дня народження свого сина Руслана Євдокименка.

На фото можна побачити велику родину 73-річної артистки.

У коментарях шанувальники були приголомшені чудовим зовнішнім виглядом співачки.

Фото: SOFIA EVE