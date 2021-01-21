20 січня відбулася історична подія в житті США – інавгурація 46-го президента Джо Байдена.

Більшість світових зірок публічно підтримали нового главу держави, а також першу жінку віце-президента Камалу Гарріс. Знаменитості впевнені, що це початок нового щасливого етапу життя в їхній країні.

Факти ICTV підготували для вас добірку зіркових постів з привітаннями Джо Байдена.

Модель Хейлі Бібер

– Такий емоційний день. День надії для Америки! Президент Байден та віце-президент Гарріс! – написала модель.

Модель Кортні Кардашян

– Сьогодні ми вітаємо нашу першу жінку-віцепрезидента і 144-х жінок, обраних до Конгресу, що на 50% більше, ніж десять років тому. Сьогодні мова йде не про політику чи політичні партії, а про розширення прав і можливостей жінок, про руйнування цієї скляної стелі і про потужну підтримку жінок. Ми носимо біле. В знак солідарності з цими неймовірними творцями змін, багато з них перші, але разом ми зробимо так, щоб вони не були останніми. Діти ніколи не знатимуть про світ, в якому жінка не була віце-президентом, – висловилась Кортні.

Акторка Різ Візерспун

– Ми свідки такого неймовірного моменту! Мене вразило, коли з’явилося так багато колишніх президентів та перших леді, які привітали наших нових лідерів Джо Байдена та Камалу Гарріс на найвищих постах. Хоча поділ у нашій країні досі болісно реальний, я впевнена, що це момент відданості один одному. Зобов’язання знову стати Сполученими Штатами. Сьогодні я відчуваю надію на майбутнє нашої великої нації, – написала зірка.

Акторка Єва Лонгорія

– Сьогодні ми творимо історію! Сьогодні ми вшановуємо таких лідерів як президента Джо Байдена і нашу першу пані віцепрезидента Камалу Гарріс. Сьогодні тільки початок, – стверджує зірка.

Мішель Обама

– Джо Байден і Камала Харріс – ті лідери, яких заслуговує наша країна, – порядні, працьовиті люди, які відображають найкращі з наших цінностей. Найбільше вони керуються співчуттям, чесністю і готовністю ставити потреби нашої країни вище своїх власних. Вони сповнені рішучості, аби зробити життя всіх американців кращим, і я знаю, що вони повернуть нам стабільність, якої катастрофічно не вистачало під час руйнівної пандемії, – написала Мішель.

Хто виступив на інавгурації Байдена

На офіційній частині інавгурації заспівали відомі американські співачки Леді Гага та Дженніфер Лопес.

Леді Гага виконала національний гімн США. Відомо, що зірка підтримувала Джо Байдена та раділа, коли її фаворита обрали президентом.

Співачка Дженніфер Лопес виконала спокійну пісню, присвячену Америці. Востаннє ця пісня звучала під час інавгурації Барака Обами.