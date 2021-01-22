22 січня відзначається важливе державне свято – День Соборності України.

Кримсько-татарська співачка Джамала публічно привітала всіх українців зі святом єдності. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася фото, на якому вона у вишитому білому костюмі гуляє вулицями Києва.

Співачка закликає всіх українців долучитися до інтерактивної акції Ланцюг Соборності, яка з’єднує Київ і Сімферополь.

– У 2021 через нові реалії ми не зможемо традиційно взяти один одного за руки. Але традиції мають жити! Тому цього року відбудеться перший в історії віртуальний Ланцюг Соборності між Києвом та Сімферополем! Він поєднає всіх українців, незалежно від відстані та фізичної можливості бути присутнім, – пише Джамала.

Онлайн-ланцюг формується з аватарок учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 км. Щоб долучитися до Ланцюга Соборності, слід авторизуватися на сайті акції через соцмережі.

– Пам’ятайте, для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Як і тридцять один рік тому, коли українці збудували один із найбільших живих ланцюгів в історії – Українську хвилю. Тоді більше мільйона людей вийшли між Києвом та Івано-Франківськом! А сьогодні будемо разом віртуально. Адже всі ми прагнемо бути разом в одній соборній Україні, – стверджує співачка.

Для Джамали тема єдності та патріотичності дуже близька, адже події в Криму змусили її разом з сім’єю покинути рідний півострів і перебратися до Києва.

Також до привітань долучилася Перша леді України Олена Зеленська.

– 22 січня – день єдності та неподільності нашого народу. З Днем Соборності, українці! – написала Олена.

Як українські зірки відсвяткували Водохреща

Щороку 19 січня українці відзначали Хрещення Господнє. Через сильні морози чимало зірок відмовилися пірнути в ополонку. Однак знайшлися справжні сміливці, які не побоялися крижаної води у день Водохреща.

У матеріалі Фактів ICTV читайте детальніше про те, як пірнали в ополонку співаки Tayana і Віктор Павлик, телеведуча СолоХа та учасник шоу Холостяк Іраклі Макацарія.