Михайло Заливако – що постить в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Телеканал СТБ анонсував вихід нового сезону реаліті-шоу Холостяк. 11 сезон має вийти 5 березня 2021 року, а знімальний процес вже розпочався.
Головним героєм проекту став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.
Чоловік розповів, що займається спортом, любить екстрим та гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.
Що постить в Instagram головний герой проекту Холостяк
У Михайла в профілі чимало світлин з походів у гори.
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Також на його сторінці можна знайти багато фото з милими тваринами.
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Полюбляє холостяк постити і різні картинки з жартами.
Холостяк 11
Герой проекту Холостяк Михайло Заливако зазначив, що на шоу він обов’язково знайде дівчину, яка стане йому рідною людиною та з якою він розпочне спільне життя.
Михайло зізнався, що на проект Холостяк він прийшов за справжнім коханням.