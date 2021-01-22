Михайло Заливако – що постить в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Телеканал СТБ анонсував вихід нового сезону реаліті-шоу Холостяк. 11 сезон має вийти 5 березня 2021 року, а знімальний процес вже розпочався.

Головним героєм проекту став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Чоловік розповів, що займається спортом, любить екстрим та гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Що постить в Instagram головний герой проекту Холостяк

У Михайла в профілі чимало світлин з походів у гори.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Також на його сторінці можна знайти багато фото з милими тваринами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Полюбляє холостяк постити і різні картинки з жартами.

Холостяк 11

Герой проекту Холостяк Михайло Заливако зазначив, що на шоу він обов’язково знайде дівчину, яка стане йому рідною людиною та з якою він розпочне спільне життя.

Михайло зізнався, що на проект Холостяк він прийшов за справжнім коханням.