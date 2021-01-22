Стирмінговий сервіс Netflix презентував перший сезон серіалу Доля: Сага Вінкс, який є адаптацією мультсеріалу Клуб Вінкс. Цікаво, що серіал вийшов під рейтингом 18+.

У ньому розповідається історія про фей, які приходять на навчання в магічну школу. Головним героїням серіалу належить дізнатися про свої здібності, а також зіткнутися з багатьма таємницями.

У центрі сюжету якась моторошна загроза, яка може перерости у справжньо війну в світі магії.

На Rotten Tomatoes критики серіал оцінили посередньо. На IMDb його рейтинг становить лише 6,7 балів.

На Netflix з’являються фільми українською мовою

Компанія Netflix підписала договори з українськими студіями дубляжу. Це означає, що на стрімінговому сервісі будуть фільми українською мовою, адже до цього можна було обрати тільки субтитри.

У листопаді на Netflix з’явився перший мультфільм з українським дубляжем.