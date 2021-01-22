Популярна російська співачка та ведуча Дому-2 Ольга Бузова оголосила про розставання зі своїм коханим. Більше року обранцем дівчини був 27-річний відеоблогер Давид Манукян.

Цією інформацією Бузова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що на початку січня пара відпочивала на Мальдівах, де зіграла неофіційне весілля.

– Нас більше немає. Я вільна дівчина. Я змушена це написати, щоб не було зайвих питань. Ця людина робить страшні та незрозумілі для мене речі. Прошу вас не ставити більше ніяких запитань, – підписала публікацію артистка.

Співачка зазначила, що переживає складний період у житті. Не так давно в її рідної сестри стався інсульт, а бабуся хвора на рак.

Бузова зізналася, що все ще кохає Манукяна. А про причини розставання не може розповісти через повагу до своїх почуттів.

– Мені на роботу через три години. Я знаю, що ви мене любите. Не пишіть про нього, я все блокуватиму та нічого не скажу, – наголосила Ольга.

Багато шанувальників співачки не вірили в щирість їхніх почуттів. Довгий час ходили чутки, що пара Бузової та Манукяна – це піар, а між зірками є контракт. Але інформація офіційно не підтвердилася.

– Закінчився піар-контракт. Три дні тому обнімалися, цілувалися і були найщасливіші, хіба так буває, – пишуть підписники артистки.

Зовсім недавно Бузова відсвяткувала своє 35-річчя, тоді нічого не віщувало біди. Манукян привітав дівчину публічно та зізнався в кохані, пізніше він видалив своє відеозвернення.

Бузова шокувала худобою

Популярна співачка Ольга Бузова сильно схудла, чим викликала велике хвилювання у своїх підписників.

Після чергової публікації фото на пляжі на дівчину обрушилася критика з боку шанувальників, які почали писати про надмірну худорбу зірки.

Фото: Ольга Бузова