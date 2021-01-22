Прем’єру фільма про Джеймса Бонда 007: Не час помирати знову перенесли через пандемію коронавірусу.

Творчі фільму оголосили, що новою датою прем’єри стрічки про Джеймса Бонда стало 8 жовтня 2021 року.

Прем’єра фільму переносилася вже двічі. Перший реліз картини планувався на квітень 2020 року.

Це буде остання участь Деніела Крейґа у франшизі агента 007. Саундтрек для нового фільму про Джеймса Бонда написала Біллі Айліш.

Затримки голівудських кінопрем’єр через пандемію

2020 рік став нищівним для кіноіндустрії, але більшість головних прем’єр було перенесено на 2021 рік. Цьогоріч глядачі таки дочекаються п’ять головних прем’єр Голівуду.

Фільм Дюна Дені Вільньова потішить своїх глядачів вже 1 жовтня 2021 року.

Стівен Спілберг вирішив повернути на екрани культовий бродвейський мюзикл – Вестсайдська історія, поставлений у 1957 році. Мюзикл покажуть 10 грудня 2021-го.