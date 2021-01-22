Французька акторка Наталі Делон, яку колись вважали однією з найкрасивіших жінок світу, померла у віці 79 років у Парижі.

Причиною смерті колишньої дружини відомого французького актора Алена Делона стало онкологічне захворювання.

— Моя мати померла сьогодні вранці об 11 годині в Парижі у колі своєї родини та друзів, – повідомив її син Ентоні Делон.

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За свою кар’єру Наталі Делон знялася у близько 30 кінокартинах. Одним із найуспішніших фільмів став Самурай режисера Жана-П’єра Мельвіля, де вона дебютувала у кіно, а її майбутній чоловік Ален Делон зіграв головну роль.

Шлюб із Делоном тривав із 1964 до 1968 року. У них народився син Ентоні Делон, який теж став актором. Цей шлюб для славетного підкорювача сердець Делона став першим та єдиним.

Після розлучення Наталі продовжила зніматися у кіно, почала режисувати та писати сценарії. У неї були стосунки із американським співаком Едді Фішером та актором Річардом Бертоном.

За тиждень до смерті матері Ентоні опублікував в Instagram чорно-білий знімок батьків.

— Можливо, цим двом палким і диким закоханим потрібен час, щоб приручити один одного, але любов сильніша, – підписав він знімок.

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Також вона знялася у Армії тіней (реж. Ж-П. Мельвіль), Синій Бороді (реж. Е. Дмитрик), Вірній жінці (реж. Р. Вадим), Коли проб’є вісім склянок (реж. Е. Пер’є), де її партнером був Ентоні Гопкінс.

Наталі Делон виступила режисером двох картин: Вони називають це нещасним випадком (1982) та Солодка брехня (1987).