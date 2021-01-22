Орел і Решка запускає новий сезон – хто став ведучими

Популярне тревел-шоу Орел і Решка святкує ювілей – 10 років. З цієї нагоди, 13 лютого, на Новому каналі відбудеться прем’єра нового сезону проекту. Ведучими першого випуску стануть Олексій Завгородній (Позитив) та Мішель Андраде.

У новому сезоні очікується 10 випусків із зірковими ведучими, які кожного епізоду змінюватимуться.

– Ідею зняти зірок у якості ведучих Орла і Решки ми обговорювали дуже давно і я особисто дуже топила за неї. Ми вирішили відзначити десяту річницю із зірками, за якими глядачам буде дуже цікаво спостерігати не як за артистами, а як за звичайними туристами, – зізналася генеральний продюсер тревел-шоу Олена Синельникова.

Знімання проекту ускладнював карантин, адже частина країн закрита, а в інших діє комендантська година.

– Нам довелося обирати з країн, які відкриті та не вимагають після прильоту 14 днів перебувати на самоізоляції. Ми постійно підлаштовуємося під карантинні умови. Наприклад, 5 січня група мала вилітати на знімання в Перу. А 1 січня ми дізналися, що Перу закрилося на карантин! Довелося терміново повертати квитки, шукати нову країну та заново здавати ПЛР-тести, – розповідає Олена.

Обережно, спойлер – що чекає на ведучих у першому випуску

У першому випуску шоу, спеціально заради Мішель знімальна група вирушить на Батьківщину співачки – в Болівію. Зірка витратить майже всі свої 100 доларів для того, щоб купити квиток на літак та зустрітися зі своїм батьком, з яким вони не бачилися вже три роки.

Як Леся Нікітюк стала ведучою Орла і Решки

Потрапити на проект ведучій шоу Орел і Решка Лесі Нікітюк вдалося завдяки чинному президенту України Володимиру Зеленському.

Він побачив її на шоу Розсміши коміка, а згодом наполіг, аби Лесю запросили на кастинг Орла і Решки. Пізніше зірка подарувала Зеленському картину з бісеру на знак вдячності за те, що він відіграв важливу роль у її житті.

Джерело: Новий канал