Американська співачка Біллі Айліш разом з іспанською співачкою Розалією випустили кліп на нову пісню – Lo Vas a Olvidar. Назва синглу в перекладі з іспанської – Ти її не забудеш.

Кліп на пісню знято австралійсько-американським режисером Набіль Елдеркіном. Мінімалістичне відео оформлено в темних тонах. У відеороботі знялися тільки виконавиці.

Відомо, що сингл Lo Vas a Olvidar – офіційний саундтрек до спеціального епізоду серіалу Ейфорія, який присвячений другій головній героїні Джулс.

Сюжет серіалу присвячений життю молодої дівчини, яка потрапила в погану компанію. У зв’язку з карантином творці американської драми не поспішають з другим сезоном та радують шанувальників спеціальними епізодами.

F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob – назва другого епізоду, який присвячений життю головної героїні на карантині. Саме тут прозвучить нова пісня Lo Vas a Olvidar колаборації Айліш і Розалії.

Варто відзначити, що це перша робота американської співачки в 2021 році. Кліп зібрав уже понад сім мільйонів переглядів.

Лана Дель Рей випустила новий кліп

Американська співачка Лана Дель Рей випустила довгоочікуваний кліп на пісню Chemtrails Over The Country Club.

Таку ж назву має і новий альбом Лани, прем’єра якого відбудеться в березні 2021 року.

Фото: BILLIE EILISH