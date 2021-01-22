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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Солістка А-Студіо Кеті Топурія народила сина від бізнесмена

Солістка гурту А-Студіо Кеті Топурія і бізнесмен Лев Деньгов 21 січня стали батьками. У пари народився син – Адам.

Кеті Топурія і Лев Деньгов

Про цю новину розповіли близькі зіркової пари. В своєму Instagram Кеті опублікувала фото з сином. Повідомляється, що пологи пройшли в московській клініці. Співачка почувається добре.

Наприкінці вересня 2020-го Кеті зізналася, що вже два місяці заручена з бізнесменом Левом Деньговим. Вагітність співачка підтвердила в жовтні. Весілля пара відсвяткувала наприкінці листопада.

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Це вже друга дитина для артистки. Раніше Кеті була в шлюбі з Левом Гейхманом. У 2015 році у них з бізнесменом народилася дочка Олівія. У 2017-му подружжя оголосило про розлучення.

У період з 2017 до 2018 Кеті зустрічалася з репером Гуфом.

Група А-Студіо була на гастролях в анексованому Криму в листопаді 2016 року, після чого потрапила в список Миротворця. Артистам заборонений в’їзд в Україну.

Кеті Топурія розкритикувала Моргенштерна

Кеті Топурія розкритикувала наміри репера взяти участь в Євробаченні від Росії. Співачка сказала, що їй мало відомо про творчість Моргенштерна  – знає тільки один трек.

Кеті заявила, що його творчість – це не формат Євробачення Росії. Вона надає перевагу групі Little Big. Топурія сказала, що Моргенштерн ще “не доріс” до рівня Євробачення.

Фото: Кеті Топурія

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