Міла Сивацька висловила свою позицію щодо Олексія Навального

Акторка Міла Сивацька заявила, що вона громадянка України, а не Росії, тому не збирається висловлювати свою позицію щодо ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поскаржилася, що їй надходить безліч питань, які стосуються Володимира Путіна та російського опозиційного лідера Олексія Навального.
Варто відзначити, що артистка наразі перебуває на зйомках у Москві.
– У Росії я в гостях. Сюди я приїжджаю на роботу та до друзів, не вникаючи в політичні нюанси. Ви ж коли приходите в гості, то не говорите господарям, що в них плитка погано покладена або що з дітьми потрібно не так розмовляти? – поцікавилася дівчина у своїх підписників.
Сивацька підкреслила, що в своїй країні вона може висловлювати різну думку щодо президента, але не в чужій. А також не може змінити багато факторів, які її дратують.
– Я можу бути гарним прикладом для підписників, щоб через 30 років наше покоління, яке прийде до влади, змінило все, що відбувається зараз, – висловилася Сивацька.
Шанувальники зірки підтримали таку позицію, зазначивши, що Міла мудра не за роками.
Інтерв’ю з Мілою Сивацькою
22 листопада 2020 року акторка Міла Сивацька дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV.
Сивацька розповіла, як проходили зйомки серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія, які б ролі вона хотіла зіграти в майбутньому та чому віддала перевагу публічній професії.
Фото: Міла Сивацька