Міла Сивацька висловила свою позицію щодо Олексія Навального

Акторка Міла Сивацька заявила, що вона громадянка України, а не Росії, тому не збирається висловлювати свою позицію щодо ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поскаржилася, що їй надходить безліч питань, які стосуються Володимира Путіна та російського опозиційного лідера Олексія Навального.

Варто відзначити, що артистка наразі перебуває на зйомках у Москві.

– У Росії я в гостях. Сюди я приїжджаю на роботу та до друзів, не вникаючи в політичні нюанси. Ви ж коли приходите в гості, то не говорите господарям, що в них плитка погано покладена або що з дітьми потрібно не так розмовляти? – поцікавилася дівчина у своїх підписників.

Сивацька підкреслила, що в своїй країні вона може висловлювати різну думку щодо президента, але не в чужій. А також не може змінити багато факторів, які її дратують.

– Я можу бути гарним прикладом для підписників, щоб через 30 років наше покоління, яке прийде до влади, змінило все, що відбувається зараз, – висловилася Сивацька.

Шанувальники зірки підтримали таку позицію, зазначивши, що Міла мудра не за роками.

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Інтерв’ю з Мілою Сивацькою

22 листопада 2020 року акторка Міла Сивацька дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV.

Сивацька розповіла, як проходили зйомки серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія, які б ролі вона хотіла зіграти в майбутньому та чому віддала перевагу публічній професії.

Фото: Міла Сивацька