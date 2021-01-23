Через Навального: Пугачова відписалася від Кіркорова в Instagram

На тлі протестів в Росії 23 січня відома російська співачка Алла Пугачова відписалася від свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова.
Зникнення Кіркорова у списку користувачів Пугачової помітили пильні прихильники.
На думку користувачів соцмереж, це прямо пов’язано із тим, що напередодні мітингів в Росії Філіп Кіркоров виступив із відкритою підтримкою Володимира Путіна.
– Минулий рік нам дав стільки проблем і складнощів, що зараз всі повинні бути єдині з нашим Лідером, – написав співак у своїх соцмережах.
Натомість Кіркоров не перестав стежити за профілем колишньої дружини.
Сама Алла Пугачова ніде публічно не коментувала свою прихильність до мітингів, до яких закликав Олексій Навальний.
Навального підтримали у Києві
Окрім російських міст, мітинг на підтримку Навального пройшов і в Києві.
Протестувальники з плакатами зібралися біля будівлі російського посольства.
Один із учасників протесту “переодягнувся” в Навального, а інший фотографувався біля паркану із чоловічими трусами в руках.
Загалом у мітингу взяли участь декілька десятків осіб, будівлю посольства охороняли правоохоронці.