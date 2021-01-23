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Наташа Тарчевська |

Через Навального: Пугачова відписалася від Кіркорова в Instagram

На тлі протестів в Росії 23 січня відома російська співачка Алла Пугачова відписалася від свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова.

Через Навального: Пугачова відписалася від Кіркорова в Instagram

Зникнення Кіркорова у списку користувачів Пугачової помітили пильні прихильники.

На думку користувачів соцмереж, це прямо пов’язано із  тим, що напередодні мітингів в Росії Філіп Кіркоров виступив із відкритою підтримкою Володимира Путіна.

Через Навального: Пугачова відписалася від Кіркорова в Instagram

– Минулий рік нам дав стільки проблем і складнощів, що зараз всі повинні бути єдині з нашим Лідером, – написав співак у своїх соцмережах.

Натомість Кіркоров не перестав стежити за профілем колишньої дружини.

Сама Алла Пугачова ніде публічно не коментувала свою прихильність до мітингів, до яких закликав Олексій Навальний.

Навального підтримали у Києві

Окрім російських міст, мітинг на підтримку Навального пройшов і в Києві.

Протестувальники з плакатами зібралися біля будівлі російського посольства.

Один із учасників протесту “переодягнувся” в Навального, а інший фотографувався біля паркану із чоловічими трусами в руках.

Загалом у мітингу взяли участь декілька десятків осіб, будівлю посольства охороняли правоохоронці.

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