Легендарний американський ведучий був відомий не лише своєю програмою Larry King Live, яка виходила на CNN 25 років, а ще й тим, що ділився досвідом у журналістиці у своїх книгах.

Факти ICTV підготували список відомих праць Кінга і його кращі цитати.

Як розмовляти з ким завгодно, коли завгодно і де завгодно

У цій книзі Ларрі Кінг розповідає про те, як побороти відчуття ніяковості під час розмови з незнайомими людьми та страх перед виступом на публіці. І це не суха теорія, а власні секрети самого ведучого.

Недаремно тут можна знайти багато корисних практичних рекомендацій, як говорити впевнено і правильно донести свої думки до інших.

Якщо ви думаєте, що ця книга потрібна тільки медійникам або ж журналістам, то помиляєтеся. Адже у ній Кінг дає поради про те, як потрібно розмовляти у найрізноманітніших ситуаціях – від весілля кузена до світського обіду.

А що це я тут роблю? Шлях журналіста

Це не стандартна біографія відомої людини як може здаватися на перший погляд. У цій книзі Ларрі Кінг справді описує своє життя, але у стилі пригодницького роману.

Тут читач спочатку бачить простого сина єврейських мігрантів Ларрі з Брукліна, а вже згодом йому показують талановитого короля репортажу в прямому ефірі.

У книзі Ларрі Кінг описує інколи одні з найприватніших моментів свого життя: як батько переніс операцію на серці і навчив його не падати духом, як вісім разів був одружений на сімох жінках і мав четверо дітей від трьох дружин.

Не менш цікавими є моменти, коли ведучий описує роботу на телебаченні, як обговорювати політику, як проводяться дебати і як говорити про плітки.

Кращі цитати з книг Ларрі Кінга

Головне завдання – це щодня дізнаватися щось нове (З книги Правду кажучи).

Говорити – це все одно що грати в гольф, їхати за кермом або керувати магазином: чим більше цим займаєшся, тим краще це виходить, і тим більше приносить задоволення (З книги Як розмовляти з ким завгодно…).

Краще мовчати і бути запідозреним в дурості, ніж відрити рот і відразу розвіяти всі сумніви щодо цього (З книги Як розмовляти з ким завгодно…).

Щоб зацікавити інших – цікавтесь ними. (З книги Як розмовляти з ким завгодно…).

Не варто з поваги до інших втрачати повагу до себе. (З книги Як розмовляти з ким завгодно…).

Ларрі Кінг помер від коронавірусу у віці 87 років 23 січня. Інформацію про смерть підтвердили в офіційному акаунті телеведучого. Останні тижні свого життя він перебував у клініці Cedars Sinai в Лос-Анджелесі.