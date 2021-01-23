На 87 році життя помер легендарний ведучий Ларрі Кінг. Свого часу йому вдалося взяти інтерв’ю у найвідоміших державних діячів, бізнесменів, акторів і спортсменів.

Біографія Ларрі Кінга

Справжнє ім’я телеведучого – Лоуренс Харві Зейгер, а Ларрі Кінг – псевдонім. Народився він у 1933 році у Брукліні (штат Нью-Йорк). Його батьки були єврейськими мігрантами з Австрії і Білорусі, які переїхали в Америку.

Телеведучий пишався своїм походженням і неодноразово говорив, що любить єврейську їжу, гумор і культуру.

З дитинства він мріяв про роботу на радіостанції, однак після закінчення школи йому не вдалося вступити в коледж. Через смерть батька у сім’ї були скрутні часи.

У 18 років Ларрі переїхав в Майамі, де влаштувався на радіо Wahr прибиральником. Однак якось на роботу не прийшов диктор і Ларрі запропонували його тимчасово замінити.

Так 1 травня 1957 року люди вперше почули в ефірі голос людини, яка згодом стане найпопулярнішим ведучим у Штатах. Пізніше Ларрі Кінг почав вести розважальні колонки в газетах Miami News і Miami Herald.

У 1985 році вперше на екранах з’явилося ток-шоу Larry King Live, яке виходило на CNN. Воно протрималося в ефірі 25 років і навіть потрапило в Книгу рекордів Гіннесса як найдовша програма, яка проіснувала на телебаченні з одним і тим же телеведучим.

За весь час журналістської кар’єри Ларрі Кінг взяв понад 60 тис. інтерв’ю. Серед його гостей були президенти США Дональд Трамп і Білл Клінтон, президент РФ Володимир Путін, прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, легендарний співак Френк Сінатра , улюблениця мільйонів акторка і телеведуча Опра Вінфрі та багато інших.

У липні 2010 року ведучий оголосив, що добровільно закриває своє шоу. Останнім гостем випуску став актор став Арнольд Шварценеггер. Однак у 2013 році Кінг продав права на телешоу Larry King Now каналу RT America, де продовжив працювати ведучим.

Ларрі Кінг був лауреатом премії Еммі, дворазовим лауреатом премії Пібоді за радіо-і телешоу, мав десять нагород американського кабельного телебачення Cable ACE Awards у номінаціях кращий інтерв’юер і кращий цикл ток-шоу.

А у 1997 році навіть з’явилася його зірка на Алеї слави в Голлівуді.

Крім того, Ларрі Кінг ділився досвідом у журналістиці у своїх книгах Як розмовляти з ким завгодно, коли завгодно і де завгодно і А що це я тут роблю? Шлях журналіста. Також він брав участь в озвучці мультфільмів Шрек, Бі Муві: Медова змова і Сімпсони.

А ще Ларрі Кінг запам’ятався усім своїм фірмовим стилем. Його манера інтерв’ю завжди була невимушеною. Таким же перед своїм співрозмовником поставав сам ведучий – зі злегка підкоченими рукавами сорочки, без піджака і у штанах з підтяжками.

Про смерть Ларрі Кінга від коронавірусу стало відомо 23 січня. Останні тижні свого життя він провів у клініці Cedars Sinai в Лос-Анджелесі.