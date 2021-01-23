Український фільм Атлантида вийшов у прокат у США

Український фільм Атлантида режисера Валентина Васяновича, який оскарівський комітет України висунув на премію Оскар у 2021 році, вийшов в обмежений прокат у США.
Прем’єра стрічки відбулася у незалежному кінотеатрі Нью-Йорка Metrograph.
За день до прем’єри у США у виданні The New York Times вийшла рецензія на фільм. Її автор Гленн Кенні відмітив нетипову для антиутопії прив’язку до реальності та візуальний стиль.
— Васяновичу та акторам стрічки вдалося зробити цю притчу надихаючою та приголомшливою, – зазначає Кенні.
Фільм Атлантида вже зібрав чимало нагород із міжнародних кінофестивалів. Зокрема, стрічку відзначили на Венеційському кінофестивалі у 2019 році у секції Горизонти. Також фільм придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн.
93-тя церемонія вручення премії Оскар Академії кінематографічних мистецтв і наук відбудеться 25 квітня 2021 року у Лос-Анджелесі. Спершу вона мала відбутися 28 лютого, але її перенесли через пандемію коронавірусу.
За всю історію кінопремії її переносили тричі: у 1938 році через повені у Лос-Анджелесі, у 1968 році через вбивство Мартіна Лютера Кінга та у 1981 році через замах на вбивство Рональда Рейгана.
Про що фільм?
Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією.
Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.
Усі актори фільму — непрофесійні. Знімання фільму відбувалися у Маріуполі та Києві.
Джерело: The New York Times, Атлантида