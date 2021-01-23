Український фільм Атлантида вийшов у прокат у США

93-тя церемонія вручення премії Оскар Академії кінематографічних мистецтв і наук відбудеться 25 квітня 2021 року у Лос-Анджелесі. Спершу вона мала відбутися 28 лютого, але її перенесли через пандемію коронавірусу.

За всю історію кінопремії її переносили тричі: у 1938 році через повені у Лос-Анджелесі, у 1968 році через вбивство Мартіна Лютера Кінга та у 1981 році через замах на вбивство Рональда Рейгана.

Про що фільм?

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією.

Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі актори фільму — непрофесійні. Знімання фільму відбувалися у Маріуполі та Києві.

Джерело: The New York Times, Атлантида